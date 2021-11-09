+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -2 °С
USD 428.67 EUR 495.5
RUB 6 CNY 67.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Юношеская команда Казахстана по хоккею отправилась на международный турнир в Беларусь

9 Ноября 2021 21:37
Поделиться:
Юношеская команда Казахстана по хоккею отправилась на международный турнир в Беларусь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 11 по 13 ноября в столице Беларуси пройдет международный турнир Кубок президентского клуба. Тренерский штаб команды Казахстана определил состав на предстоящие соревнования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
Битва тиктокеров и конкурс граффити пройдут в СКО
Юношеский чемпионат Казахстана по бадминтону завершился в Уральске Девушка-полицейский из Костаная выиграла открытый чемпионат Азии по единоборствам Открытый чемпионат столицы по фигурному катанию на коньках пройдет в Нур-Султане

Вратари: Владимир Истомин, Владимир Никитин (оба – «Барыс»)

Защитники: Александр Диде, Диар Манаш, Аслан Жусупбеков, Егор Шимин, Артем Авдеенко, Даниал Шакшабаев, Глеб Лукавенко (все – «Барыс»), Кирилл Хан («Торпедо»)

Нападающие: Асанали Русланулы, Кирилл Ляпунов, Семен Симонов, Денис Леута, Артур Гросс, Никита Ситников, Владимир Корчагин, Арыстан Амирханов (все - «Барыс»), Даниил Якубжанов («Торпедо»), Даниил Свинтальский («Кыран»), Темирлан Китаров, Адиль Бейсембаев (оба – «Астана»).


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Беларусь   #Молодежь   #Хоккей  
Поделиться:
Новости по теме
Битва тиктокеров и конкурс граффити пройдут в СКО
Юношеский чемпионат Казахстана по бадминтону завершился в Уральске
Девушка-полицейский из Костаная выиграла открытый чемпионат Азии по единоборствам
Открытый чемпионат столицы по фигурному катанию на коньках пройдет в Нур-Султане
Популярное
1 Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
2 Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
3 Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
4 909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
5 Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство
6 Среднюю заработную плату посчитали в СКО
Читайте также
Казахстан занял первое место в общекомандном зачете международного турнира по таеквондо в Пакистане
Розыгрыш 1,5 млн тенге среди вакцинированной молодежи продлили в Нур-Султане
Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство
Среднюю заработную плату посчитали в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив