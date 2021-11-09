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Юношеская команда Казахстана по хоккею отправилась на международный турнир в Беларусь
9 Ноября 2021 21:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 11 по 13 ноября в столице Беларуси пройдет международный турнир Кубок президентского клуба. Тренерский штаб команды Казахстана определил состав на предстоящие соревнования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Вратари: Владимир Истомин, Владимир Никитин (оба – «Барыс»)
Защитники: Александр Диде, Диар Манаш, Аслан Жусупбеков, Егор Шимин, Артем Авдеенко, Даниал Шакшабаев, Глеб Лукавенко (все – «Барыс»), Кирилл Хан («Торпедо»)
Нападающие: Асанали Русланулы, Кирилл Ляпунов, Семен Симонов, Денис Леута, Артур Гросс, Никита Ситников, Владимир Корчагин, Арыстан Амирханов (все - «Барыс»), Даниил Якубжанов («Торпедо»), Даниил Свинтальский («Кыран»), Темирлан Китаров, Адиль Бейсембаев (оба – «Астана»).
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