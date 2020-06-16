Юноша утонул по неосторожности в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее по неосторожности утонул молодой человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В УЧС сообщили, что 15 июня в 16 часов 48 минут поступил сигнал о том, что на протоке реки Иртыш в районе дачного массива Холодный ключ утонул юноша 2003 года рождения. К месту ЧС выехали трое спасателей на автомобиле. По словам очевидцев, он утонул по неосторожности, когда находился в воде возле берега.

«Произвели спуск водолаза, и в 19 часов 00 минут тело утопленника было поднято, примерно в 150 метрах от места утопления на глубине 1,5-2 метра», - пояснили в УЧС.

Спасатели отметили, что чаще всего происшествия на воде происходит по вине самого человека. Каждый должен знать опасные места и особенности водоема, в котором собирается купаться, так как в необорудованных местах могут быть валуны, затопленные бревна, куски железа, стекло и прочие предметы, а также сильное течение, которое может унести человека. Кроме того, очень опасно подплывать к близко идущим катерам, судам и моторным лодкам, так как были случаи, когда под дно плавучих средств затягивало водой плывущего рядом человека.