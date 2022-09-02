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Юноша спас тонущего в реке трехлетнего мальчика в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
2 Сентября 2022, 23:11
Юноша спас тонущего в реке трехлетнего мальчика в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 16-летний юноша спас упавшего в реку Урал трехлетнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, 2 сентября около 18 часов в районе Центрального физкультурно-оздоровительного комплекса ребенок упал в воду и начал тонуть в реке Урал. Его безуспешно пытался спасти самостоятельно отец. Мимо на лодке проплывал 16-летний Евгений Русаков, который сразу же пришел на помощь. Услышав громкие голоса мужчины и мальчика о помощи, на место прибыли сотрудники батальона патрульной полиции лейтенант полиции Акжол Кибатоллаев и старший лейтенант полиции Бердибек Хабибуллаев, несущие службу на стационарном посту.

Полицейские помогли вынести на берег мужчину с сыном. Вызвали бригаду медиков, оказавшую им первую медицинскую помощь.

Атырауская область   Происшествия   Спасение   Атырау  
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