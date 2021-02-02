Юноша открыл стрельбу в Висконсине, есть жертвы

ГРАНД ШУТ. КАЗИНФОРМ – Полиция объявила в розыск подростка, подозреваемого в стрельбе в торговом доме на севере штата Висконсин, в результате которого один житель был застрелен и еще один был ранен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Подозреваемым является семнадцатилетний Дезман Эллис (Dezman Ellis), которого разыскивает полиция после перестрелки, которая произошла приблизительно в 3:30 часов дня в воскресенье в Fox River Mall в городе Гранд Шут, штате Висконсин. По словам офицера полиции Трэвиса Уааса, преступник специально выбирал своих жертв и до сих пор остается вооруженным и считается опасным.

В результате стрельбы погиб девятнадцатилетний Джованни Дж. Фраусто. Еще один, который также получил огнестрельное ранение, был доставлен в больницу с ранами, не угрожающими жизни, и после был выписан.

Полиция проводит опрос свидетелей и поиск зацепок. Мотив стрельбы еще неизвестен.

В ноябре прошлого года в штате Висконсин восемь человек получили ранения в результате стрельбы, возникшей из-за потасовки в торговом доме в городе Уоууотоса, округа Милуоки. Пятнадцатилетний юноша был задержан и получил срок.