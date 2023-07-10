Юноша осужден к 10 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Медеуским судом осужден юноша, увидев в Telegram объявление о приеме на работу в качестве курьера по сбыту через интернет-магазин «Cesare», связался с никнеймом «Houston», пообещавшим внушительный заработок путем осуществления закладок наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт прокуратуры г.Алматы.

Далее юноша, следуя инструкциям «Houston», на съемной квартире изготавливал и расфасовывал «мефедрон» в особо крупном размере.

В итоге он признан судом виновным и осужден к 10 годам тюрьмы.

Сбыт наркотиков молодыми людьми посредством рекламы в популярных телеграм-каналах, приобретает популярность. Причина - желание быстро обогатиться.

Наркодиллеры массово вербуют молодых людей, подростков в соцсетях, посредством рекламы, предлагая «выгодную» работу, чаще всего – курьерами. Погоня за призрачной выгодой заканчивается реальным сроком отбытия наказания.