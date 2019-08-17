Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Юноша и девушка покончили с собой в одном из сел Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
17 Августа 2019, 12:43
Юноша и девушка покончили с собой в одном из сел Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Юноша и девушка совершили суицид в одном из сел Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На пульт 102 районного отдела полиции Махамбетского района поступило сообщение о том, что в летней душевой кабине одного из домов села Бейбарыс в повешенном состоянии найдены тела парня 1999 года рождения и девушки 2001 года рождения. По данному факту районным отделом полиции начато досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства» Уголовного кодекса РК. В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщил и.о. старшего помощника прокурора области Д. Аймагамбетов.

Он проинформировал, что ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокурора области.

Атырауская область   Происшествия   Генпрокуратура  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане