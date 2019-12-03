Юного казахстанца признали певцом с бриллиантовым голосом на конкурсе в Чехии

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Юные таланты из Кызылорды успешно выступили на прошедшем в столице Чехии – Праге – VII международном вокальном конкурсе «Diamond voice», передает МИА «Казинформ».

В этом престижном конкурсе среди 16-летних участников казахстанка Арайлым Берик заняла первое место. А в возрастной категории 8-12 лет кызылординский вокалист Динмухамед Толеубай и вовсе был признан «Певцом с бриллиантовым голосом».

Ребята занимаются в детской студии при Кызылординском областном центре по развитию народного творчества и культурно-продюсерской деятельности. Руководит студией заслуженный артист РК Каракоз Акдаулетова.