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Юного казахстанца признали певцом с бриллиантовым голосом на конкурсе в Чехии
3 Декабря 2019 06:30
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Юные таланты из Кызылорды успешно выступили на прошедшем в столице Чехии – Праге – VII международном вокальном конкурсе «Diamond voice», передает МИА «Казинформ».
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В этом престижном конкурсе среди 16-летних участников казахстанка Арайлым Берик заняла первое место. А в возрастной категории 8-12 лет кызылординский вокалист Динмухамед Толеубай и вовсе был признан «Певцом с бриллиантовым голосом».
Ребята занимаются в детской студии при Кызылординском областном центре по развитию народного творчества и культурно-продюсерской деятельности. Руководит студией заслуженный артист РК Каракоз Акдаулетова.
Ключевые слова: Кызылординская область, Культура,
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