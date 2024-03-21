Юный певец из Казахстана стал первым на международном конкурсе в Турции

Юный вокалист из Карагандинской области Али Тилеубеков завоевал первое место на международном многожанровом конкурсе ALASH STAR в Стамбуле, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Али учится в шестом классе опорной школы имени С. Торайгырова в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района, ему 12 лет. Музыкой и пением занимается всего два года, но уже делает большие успехи. Он посещает Центр дополнительного образования «Руханият» и вокальную студию Vocal Karaganda.

– У меня два педагога по вокалу – Таттигуль Сагындыкова и Еламан Маженов. В центре «Руханият» занимаюсь в будни, а в вокальной студии Караганды – в выходные, – рассказывает Али. – Именно благодаря таким интенсивным занятиям мне удалось за два месяца подготовиться к конкурсу ALASH STAR. Я исполнил песню «Атамекен». Волнение было, но сумел взять себя в руки и занял первое место.

Фото: акимат Карагандинской области

Помимо вокала, Али занимается в кружке юных акынов, а также актёрским мастерством в детской киностудии «Мейрам». Он уже успел сняться в таких картинах, как «Өтірікші», «Жалған ақша», «Тілек», «М.А.К», «Ойында таныстық».