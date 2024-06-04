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    08:18, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Юный казахстанский теннисист поборется за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

    Амир Омарханов
    Фото: Sports.kz

    17-летний казахстанец Амир Омарханов в дуэте с российским теннисистом Тимофеем Дерепаско успешно стартовал на юниорском турнире «Ролан Гаррос» в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В первом круге Омарханов и Дерепаско встретились с французами Пьером-Антуаном Фотом и Даниэлем Жаде и победили их в двух сетах — 7:6, 6:2. В 1/8 финала теннисист из Казахстана со своим напарником сыграют против дуэта Шарли Камю (Франция) / Хэйден Джонс (Австралия). Матч состоится 5 июня.

    Амир Омарханов занимает 16-е место в юниорском рейтинге ITF. В туре ATP 17-летний теннисист пока рейтинга не имеет.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Франция Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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