Юный казахстанский теннисист поборется за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

17-летний казахстанец Амир Омарханов в дуэте с российским теннисистом Тимофеем Дерепаско успешно стартовал на юниорском турнире «Ролан Гаррос» в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге Омарханов и Дерепаско встретились с французами Пьером-Антуаном Фотом и Даниэлем Жаде и победили их в двух сетах — 7:6, 6:2. В 1/8 финала теннисист из Казахстана со своим напарником сыграют против дуэта Шарли Камю (Франция) / Хэйден Джонс (Австралия). Матч состоится 5 июня.

Амир Омарханов занимает 16-е место в юниорском рейтинге ITF. В туре ATP 17-летний теннисист пока рейтинга не имеет.