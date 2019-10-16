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ЮНИСЕФ представил отчет: Каждый третий ребенок до 5 лет в мире недоедает

16 Октября 2019 18:21
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ЮНИСЕФ представил отчет: Каждый третий ребенок до 5 лет в мире недоедает

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Каждый третий ребенок на планете в возрасте до пяти лет страдает от недоедания или избыточного веса, а шесть из десяти детей в возрасте до двух лет не знакомы со вкусом молочных продуктов и мяса. Таковы результаты представленного недавно отчета Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Общая картина вызывает тревогу, поскольку большое количество детей страдает от последствий неправильного приема пищи, недоедает или наоборот переедает», - отмечается в докладе «Положение детей в мире в 2019 году: дети, еда и питание». В целом же, 200 миллионов детей на земле недоедают. Это не означает, что дети не получают достаточно еды: они должны получать правильную пищу.

«Питание без надлежащей диеты является одной из ведущих причин летальных исходов во всем мире. Но недоедание угрожает не только детям и молодым людям, как барьер для выживания, также влияет на рост и развитие детей», - говорит представитель ЮНИСЕФ в Норвегии Камилла Викен.

Недоедание привело к замедлению роста у 149 миллионов детей, поэтому они ниже положенного для их возраста роста, а 50 миллионов детей страдают от истощения - они слишком худые для роста. Другая шокирующая цифра: 340 миллионов детей страдает от недостатка необходимых витаминов и питательных веществ.

Это далеко не проблема самых бедных стран: почти 45% детей в мире вообще не имеют в рационе фрукты или овощи с того возраста, в котором их должны ввести в повседневный рацион: с 6 месяцев до 2 лет. Хуже всего ситуация в Гвинее, где 85% детей младшего возраста не получают фрукты и овощи до двухлетнего возраста. Кроме того, когда уровень грудного кормления очень низок, то соответственно высок риск и недоедания.

В глобальном масштабе до 59% детей, подростков и молодых людей возрасте до 23 лет вообще не пробовали молочные продукты, яйца, рыбу или мясо.

Вместе с тем, миллионы детей придерживаются нездоровой диеты по той простой причине, что у них нет альтернативы. По мнению норвежского эксперта, проблема не в том, что дети не получали достаточно количества еды, а скорее в том, что они не получают правильную еду.

Избыточный вес также становится основной и растущей глобальной проблемой: 40 миллионов детей имеют лишние килограммы, а некоторые из них и вовсе страдают ожирением.

За период с 2000 по 2016 годы показатель детей с ожирением в важнейший период физического становления в возрасте от 5 до 19 лет увеличилась вдвое. Если раньше лишним весом страдал один из десяти, то сегодня этот показатель увеличился вдвое – один к пяти. С 1975 года доля крайне тучных девочек и мальчиков в одной и той же возрастной группе возросла соответственно в десять и двенадцать раз.

В странах с низким и средним уровнем дохода дети 42% детей школьного возраста употребляют газированные и сладкие напитки, по крайней мере, раз в день, а 46% употребляют фаст-фуд, как минимум еженедельно. Более того, эти цифры намного выше среди подростков в странах с более высоким уровнем.

ЮНИСЕФ предупреждает, что сочетание нехватки витаминов и питательных веществ может препятствовать развитию головного мозга, создает трудности в обучении, разрушает иммунную систему, распространяя многочисленные инфекции, что в итоге приводит к необратимым последствиям.

Автор: Ильяс Омаров

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Ключевые слова: ООН, Общество,
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