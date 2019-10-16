ЮНИСЕФ представил отчет: Каждый третий ребенок до 5 лет в мире недоедает

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Каждый третий ребенок на планете в возрасте до пяти лет страдает от недоедания или избыточного веса, а шесть из десяти детей в возрасте до двух лет не знакомы со вкусом молочных продуктов и мяса. Таковы результаты представленного недавно отчета Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая картина вызывает тревогу, поскольку большое количество детей страдает от последствий неправильного приема пищи, недоедает или наоборот переедает», - отмечается в докладе «Положение детей в мире в 2019 году: дети, еда и питание». В целом же, 200 миллионов детей на земле недоедают. Это не означает, что дети не получают достаточно еды: они должны получать правильную пищу.

«Питание без надлежащей диеты является одной из ведущих причин летальных исходов во всем мире. Но недоедание угрожает не только детям и молодым людям, как барьер для выживания, также влияет на рост и развитие детей», - говорит представитель ЮНИСЕФ в Норвегии Камилла Викен.

Недоедание привело к замедлению роста у 149 миллионов детей, поэтому они ниже положенного для их возраста роста, а 50 миллионов детей страдают от истощения - они слишком худые для роста. Другая шокирующая цифра: 340 миллионов детей страдает от недостатка необходимых витаминов и питательных веществ.

Это далеко не проблема самых бедных стран: почти 45% детей в мире вообще не имеют в рационе фрукты или овощи с того возраста, в котором их должны ввести в повседневный рацион: с 6 месяцев до 2 лет. Хуже всего ситуация в Гвинее, где 85% детей младшего возраста не получают фрукты и овощи до двухлетнего возраста. Кроме того, когда уровень грудного кормления очень низок, то соответственно высок риск и недоедания.

В глобальном масштабе до 59% детей, подростков и молодых людей возрасте до 23 лет вообще не пробовали молочные продукты, яйца, рыбу или мясо.

Вместе с тем, миллионы детей придерживаются нездоровой диеты по той простой причине, что у них нет альтернативы. По мнению норвежского эксперта, проблема не в том, что дети не получали достаточно количества еды, а скорее в том, что они не получают правильную еду.

Избыточный вес также становится основной и растущей глобальной проблемой: 40 миллионов детей имеют лишние килограммы, а некоторые из них и вовсе страдают ожирением.

За период с 2000 по 2016 годы показатель детей с ожирением в важнейший период физического становления в возрасте от 5 до 19 лет увеличилась вдвое. Если раньше лишним весом страдал один из десяти, то сегодня этот показатель увеличился вдвое – один к пяти. С 1975 года доля крайне тучных девочек и мальчиков в одной и той же возрастной группе возросла соответственно в десять и двенадцать раз.

В странах с низким и средним уровнем дохода дети 42% детей школьного возраста употребляют газированные и сладкие напитки, по крайней мере, раз в день, а 46% употребляют фаст-фуд, как минимум еженедельно. Более того, эти цифры намного выше среди подростков в странах с более высоким уровнем.

ЮНИСЕФ предупреждает, что сочетание нехватки витаминов и питательных веществ может препятствовать развитию головного мозга, создает трудности в обучении, разрушает иммунную систему, распространяя многочисленные инфекции, что в итоге приводит к необратимым последствиям.

Автор: Ильяс Омаров