16 Октября 2022, 16:17

Юниорский этап Кубка мира по фехтованию впервые пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Впервые в истории Алматы станет местом проведения юниорского этапа Кубка мира по фехтованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Almaty Jastar Saber Cup пройдет с 5 по 6 ноября. Принимать соревнования будет SADU Arena.

Ранее сообщалось, что в Астане проходит приуроченный ко Дню Республики турнир по фехтованию «Астана қылышы». В состязаниях принимают участие команды Алматинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, а также городов Алматы, Астана.

Фото: olympic.kz