Юниорский ЧМ по вольной борьбе: у Казахстана - две «бронзы»

УФА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские борцы вольного стиля отметились первыми медалями юниорского чемпионата мира в Уфе (Россия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На третью ступень пьедестала поднялись Асылжан Есенгельды (до 57 килограммов) и Бекзат Ермекбай (до 65 килограммов).

Есенгельды в схватке за «бронзу» оказался сильнее Нураддина Новрузова из Азербайджана - 12:6.

Ермекбай выиграл у иранца Сайедхассана Эбадимермета - 8:5.

В весе до 74 килограммов Нурдаулет Куанышбай вышел в финал. Он сразится с американцем Киганом Отооле.