Юниорский ЧМ по тяжелой атлетике: серебряным призером стал Алексей Дроздов

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте проходит второй соревновательный день юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике. Казахстанская команда отметилась очередной медалью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В весовой категории до 61 килограмма Алексей Дроздов стал вторым. В сумме двоеборья штангист поднял 282 (128+154) килограмма. Первое место занял итальянец Серхио Массида с результатом 285 килограммов. Замкнул тройку лучших Ваник Мхитарян из России - 265 килограммов.



