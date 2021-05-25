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    23:14, 24 Май 2021 | GMT +6

    Юниорский ЧМ по тяжелой атлетике: серебряным призером стал Алексей Дроздов

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    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте проходит второй соревновательный день юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике. Казахстанская команда отметилась очередной медалью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В весовой категории до 61 килограмма Алексей Дроздов стал вторым. В сумме двоеборья штангист поднял 282 (128+154) килограмма. Первое место занял итальянец Серхио Массида с результатом 285 килограммов. Замкнул тройку лучших Ваник Мхитарян из России - 265 килограммов.



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