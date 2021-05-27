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    22:46, 26 Май 2021 | GMT +6

    Юниорский ЧМ по тяжелой атлетике: казахстанка Гульнур Ыбрай завоевала «бронзу»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по тяжелой атлетике отметилась очередной медалью на юниорском чемпионате мира в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Бронзовую награду завоевала Гульнур Ыбрай. Спортсменка успешно выступила в категории до 64 килограммов. Третье место ей принес результат 205 (90+115) килограммов.

    Первое место у румынки Ралуки-Андреа Олару - 214 килограммов. На втором месте расположилась итальянка Джиулиа Мизерендино - 207 килограммов.


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