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Юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам: как выступили казахстанцы в мужском масс-старте
23 Февраля 2022 17:09
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Норвегии проходит юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам. В рамках турнира состоялся мужской масс-старт на 30 километров свободным стилем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Казахстанец Ернур Бексултан завершил дистанцию на 24-м месте. Алмас Каримов стал 64-м.
Всю тройку призеров составили российские спортсмены. Первым на финише был Александр Ившин. «Серебро» в свой актив записал Савелий Коростелев. Третье место у Никиты Денисова.
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