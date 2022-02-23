Юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам: как выступили казахстанцы в мужском масс-старте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Норвегии проходит юниорский чемпионат мира по лыжным гонкам. В рамках турнира состоялся мужской масс-старт на 30 километров свободным стилем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанец Ернур Бексултан завершил дистанцию на 24-м месте. Алмас Каримов стал 64-м.

Всю тройку призеров составили российские спортсмены. Первым на финише был Александр Ившин. «Серебро» в свой актив записал Савелий Коростелев. Третье место у Никиты Денисова.