РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:03, 15 Май 2025 | GMT +5

    Юниорская сборная Казахстана во второй раз в истории сыграет в финальном этапе ЧМ по теннису

    В Национальном теннисном центре Beeline Arena города Шымкент определилась первая участница полуфинала отборочного турнира зоны Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    теннис
    Фото: ФТК

    В четвертьфинале сборная девушек Казахстана до 16-ти лет одержала победу над командой Индии.

    В первой игре Еркежан Жанатаева в двухчасовой битве одержала волевую победу над Мундхе Арун — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3. Решающее же очко команде Казахстана принесла Ева Корышева, которая уверенно переиграла Аахан Аахан со счётом 6:1, 6:1.

    Таким образом, наша команда досрочно пробилась в финальную часть юниорского «Кубка Билли Джин Кинг», который пройдёт в Чили в ноябре текущего года.

    В 2023 году казахстанская команда девушек до 16-ти лет на финальном этапе чемпионата мира в Севилье заняла 9-е место.

    В полуфинале отбора подопечные Ярославы Шведовой завтра, 16 мая, встретятся с победительницами противостояния между сборными Республики Корея и Китайского Тайбэя.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают