Юниорская сборная Казахстана во второй раз в истории сыграет в финальном этапе ЧМ по теннису

В четвертьфинале сборная девушек Казахстана до 16-ти лет одержала победу над командой Индии.

В первой игре Еркежан Жанатаева в двухчасовой битве одержала волевую победу над Мундхе Арун — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3. Решающее же очко команде Казахстана принесла Ева Корышева, которая уверенно переиграла Аахан Аахан со счётом 6:1, 6:1.

Таким образом, наша команда досрочно пробилась в финальную часть юниорского «Кубка Билли Джин Кинг», который пройдёт в Чили в ноябре текущего года.

В 2023 году казахстанская команда девушек до 16-ти лет на финальном этапе чемпионата мира в Севилье заняла 9-е место.

В полуфинале отбора подопечные Ярославы Шведовой завтра, 16 мая, встретятся с победительницами противостояния между сборными Республики Корея и Китайского Тайбэя.