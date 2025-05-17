Юные защитники границы: Погранслужба КНБ запустила конкурс для детей

Как отмечают организаторы, основные цели конкурса – привлечение внимания к жизни и особенностям приграничных территорий, демонстрация их значимости для страны через личные истории детей, проживающих в этих регионах, а также воспитание у детей уважения к профессии пограничника и развитие чувства патриотизма.

В конкурсе принимают участие 14 детей школьного возраста до 11 лет, родители которых работают в гражданском секторе, не имея отношения к воинской среде.

– Наша деревня находится в 10 километрах от границы. Я член военно-патриотического клуба «Жас шекарашы». Здесь своими глазами увидел, как ловят незаконно пересекающих границу, узнал о правилах обращения с огнестрельным оружием, – рассказал школьник из села Коянбай Абайской области Нурымжан Динмухамед.

По заданию конкурса сюжет детского видео отвечает на вопрос: «Чему учат детей пограничники?» Являясь воспитанниками военно-патриотического клуба «Жас шекарашы», они в своих роликах рассказывают о природных особенностях своего родного края, а также о том, как они помогают пограничникам защищать Родину, охраняя границу.

– Родина начинается с границы. Я проживаю в Зайсане, который расположен на границе с Китаем. Здесь можно насладиться живописными видами нашей природы. В будущем мечтаю стать пограничником. Я готова к трудностям и испытаниям, которые испытывают пограничники, – рассказала пятиклассница Дарья Сырымкызы из ВКО.

По словам Главы государства, на IV заседании Национального курултая, в концепции развития сельских территорий определены основные приоритеты работы, касающейся приграничных районов. Ситуация в приграничных населенных пунктах напрямую влияет на безопасность государства и имеет стратегическое значение. Именно поэтому участниками конкурса стали дети, проживающих в населенных пунктах на границе с соседними странами.

Представленные конкурсные видеоролики опубликованы на ведомственной странице Instagram «shekaraknbkz», где будет определен победитель.

Подведение итогов конкурса состоится в преддверии Дня защиты детей. Юных друзей пограничников пригласят в столицу для торжественного награждения.