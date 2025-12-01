Юные теннисисты Костаная стали лучшими на республиканских соревнованиях

Костанайскую область на турнире представляли 13 юных спортсменов из Костаная, Рудного и Аркалыка. По итогам матчей область завоевала два чемпионских титула. Победителями в своих возрастных категориях стали Жания Бекмухамбетова и Дагир Данияров — воспитанники отделения настольного тенниса Костанайской ДЮСШ № 2.

— Два чемпиона — отличный результат. Соперники были сильными, особенно представители Узбекистана. У них настольный теннис развивается очень динамично, и многие дети уже являются призерами международных турниров, — отметил уровень игры старший тренер сборной Костанайской области по настольному теннису Гаип Данияров.

Фото: Allur

В этом году спортсмены из Узбекистана действительно показали высокую подготовку, став главными конкурентами казахстанцев.

По словам тренера, в Казахстане интерес к настольному теннису стремительно растет. Развитие инфраструктуры, доступность секций и методическая работа с детьми дают свои результаты. Этот подъем стал возможным благодаря регулярной работе спортивных школ, вниманию тренерского состава и тому, что детский спорт все чаще получает поддержку государства и бизнеса. Именно такие совместные усилия позволяют развивать секции, обеспечивать участие в турнирах и открывать детям путь к большим спортивным результатам.

Фото: Allur

Отдельную роль в подготовке костанайских спортсменов играет поддержка партнеров. На протяжении многих лет юношескую команду региона помогает развивать казахстанская автомобильная компания Allur, предоставляя инвентарь, экипировку и обеспечивая участие в соревнованиях. Федерация настольного тенниса Костанайской области также активно вовлечена в процесс подготовки, организацию поездок и развитие юношеского направления.

Гаип Данияров подчеркивает, что высокие результаты в настольном теннисе формируются не только за счет техники или физической подготовки. Не менее важны эмоциональная устойчивость, скорость принятия решений и спортивный характер, которые тренируются годами.

— Мы занимаемся каждый день, семь раз в неделю. Как правило, тот, кто работает больше остальных, и показывает лучший результат на соревнованиях, — отметил наставник.

Турнир «Золотая осень» является одним из основных юношеских соревнований по настольному теннису в стране. Он позволяет оценить уровень подготовки команд, обновить рейтинги и выявить наиболее перспективных молодых спортсменов.