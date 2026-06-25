Юные патриоты продолжают борьбу за лидерство на сборе «Айбын-2026»

Позади состязания по подтягиванию на перекладине у юношей и подъему туловища из положения лежа у девушек, конкурс Smart Sarbaz и интеллектуальная игра «Айбын дарыны».

Одним из самых зрелищных и сложных этапов соревнований стал военизированный кросс. Каждый из четверых представителей команд преодолел километровую дистанцию. Кроме того, они выполнили метание гранаты и, располагая тремя патронами, стреляли с расстояния 10 м до первого поражения мишени.

В этом военно-прикладном состязании отличились представители военно-патриотического движения «Ватан таянчи» из Узбекистана. Братья-близнецы Хасан и Хусан Хожимуратовы продемонстрировали не только внешнее сходство, но и единый настрой на победу. До финишной черты они поддерживали друг друга, став примером сплочённости и силы духа.

— Мы хотели бы особо отметить атмосферу соревнований. Здесь царят дружба, взаимное уважение и настоящее братство участников из разных стран. Все этапы организованы на высоком уровне. Уверены, что участие в сборе позволит нам не только проверить свои силы, но и приобрести новые знания, навыки и ценный международный опыт, который пригодится в будущем, — поделились братья.

Фото: Минобороны РК

На каждом этапе состязаний были свои лидеры и рекордсмены. Так, в упражнении по неполной разборке и сборке автомата Алихан Хамит из алматинского военно-патриотического клуба «Жас десантшы» выполнил норматив за 8 секунд.

— Занятия в клубе научили меня дисциплине, стойкости, умению работать в команде. В сборе «Айбын» участвую третий год подряд. Это мое заключительное выступление. Впереди новый этап в жизни — выбор профессии. Кстати, с ней я уже определился: решил связать своё будущее с юриспруденцией, чтобы защищать права граждан и служить закону своей страны. На соревновании показал всё, на что способен, и получил отличный результат, — сказал юный десантник.

Фото: Минобороны РК

По утвержденной программе воспитанники клубов и учебных заведений также продемонстрировали свои навыки в стрельбе из пневматической винтовки.

Отметим, что творческий конкурс «Айбын жұлдызы» проводится ежедневно во второй половине дня по категориям участников. На данный момент уже состоялись выступления военно-патриотических клубов регионов и команд военных школ. На следующий день свои таланты раскроют представители силовых структур Казахстана.