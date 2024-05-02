Юные акмолинские спортсмены очистили площадки от мусора

С 8 апреля в Казахстане проходит экологическая акция «Таза Қазақстан» с темой недели «Өнегелі ұрпақ» — «Нравственное поколение». В Кокшетау провели акцию по очистке спортивных площадок от мусора с участием молодых спортсменов, передает агентство Kazinform.

По информации профильного ведомства, спортивные площадки на территории города закреплены за спортивными школами.

— Спортивные школы вносят свой вклад в содержание площадок и поддержание чистоты вокруг них. Сегодня, следуя сложившейся традиции и в поддержку проходящей в стране акции «Таза Қазақстан», наши юные спортсмены очистили территорию спортивной площадки по улице Юбилейная. Важно с раннего возраста формировать у молодежи культуру охраны окружающей среды и любви к природе. Это должно стать неотъемлемой частью железной дисциплины и ответственности, которой должен следовать каждый спортсмен, — отметил руководитель управления физической культуры и спорта Ардак Тулендин.

Необходимо отметить, что данное мероприятие совпало с Днем единства народа Казахстана. Поэтому это была необычная акция чистоты.

— Сегодня совместно с футбольными клубами «Кулагер», «Алуа-строй» и «Зенит чемпионика» мы приняли участие в акции «Таза Қазақстан». За мешки с мусором давали лотерейные билеты, после акции спортсмены поучаствовали в лотерее, где разыгрывались ценные призы, — сказал директор школы высшего спортивного мастерства Аян Шокенов.

Далее в честь Дня единства народа Казахстана состоялось соревнование по футболу среди участников акции. Победители и призеры соревнования также получили специальные награды.

К слову, акция «Таза Қазақстан» продлится до 11 мая. В последнюю, пятую неделю, под названием «Мөлдір бұлақ» в области планируются мероприятия по очистке от мусора окрестности водоемов, рек и озер.