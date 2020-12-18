ЮНЕСКО признало игру Тоғызқұмалақ культурным достоянием человечества

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Интеллектуальная игра Тоғызқұмалақ включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия (НКН) проголосовал за одобрение соответствующей заявки по результатам её рассмотрения в рамках своей 15-й сессии, которая проходит с 14 по 19 декабря 2020 года в онлайн-режиме. В состав казахстанской делегации на текущей сессии – сотрудники Постоянного представительства Казахстана при ЮНЕСКО и эксперты Национального комитета РК по НКН при Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Напомним, что в 2018-2021 гг. Казахстан принимает участие в работе комитета в качестве члена данного престижного органа ЮНЕСКО.

На текущей сессии комитет рассмотрел 42 номинации, в том числе игру Тоғызқұмалақ, внесенную совместно Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией.

Тоғызқұмалақ (в Кыргызстане – Тогыз коргоол, в Турции – мангала/гёчюрме) – это настольная игра на логику и смекалку. Развивает математическое мышление и выдержку. В основе игры – число 9, считавшееся у древних тюрков священным. Её нередко называли «алгеброй чабанов», потому что в ходе игры используются все четыре основных математических действия. Игра строится на скорости подсчета и тактике.

С включением нового казахстанского элемента в Репрезентативный список НКН человечества их количество достигло одиннадцати. Ранее в него вошли искусство исполнения кюя на домбре, навыки сборки юрты, айтыс, национальная борьба «казак куреси», празднование Наурыза, охота с ловчими птицами, изготовление тонкого хлеба «катырма», игра в асыки, наследие Коркыта и обряды казахских коневодов.