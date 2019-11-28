ЮНЕСКО официально поддержала юбилеи Аль-Фараби и Шымкента

ПАРИЖ, КАЗИНФОРМ. – 40-я Генеральная конференция ЮНЕСКО, прошедшая в парижской штаб-квартире Организации с 12 по 27 ноября 2019 года, приняла специальную резолюцию о включении в международный календарь памятных дат на следующий год 1150-летия великого ученого и философа средневекового Востока Абу Насра Аль-Фараби и 2200-летия основания города Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Согласно коллективному решению 193 государств-членов Организации, Секретариату ЮНЕСКО поручено принять участие в праздновании указанных юбилеев.

На пленарной сессии Генконференции Посол Казахстана во Франции и Постоянный представитель при ЮНЕСКО Жан Галиев поблагодарил государства-члены за поддержку казахстанских предложений и пригласил их участвовать в мероприятиях, запланированных в нашей стране и за рубежом в рамках данных юбилеев, а также по случаю 175-летия выдающегося казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы.

Следует отметить, что заявки на включение в календарь памятных дат ЮНЕСКО должны затрагивать кратные пятидесяти годовщины важных событий, рождения или смерти выдающихся личностей, празднование которых соответствует задаче Организации по сближению народов через популяризацию их вклада в развитие мировой культуры, науки и образования.





В утвержденный 40-й Генконференцией список юбилеев вошли 53 заявки государств-членов, в том числе коллективное предложение тюркоязычных стран и Монголии по участию ЮНЕСКО в международных мероприятиях по случаю 1300-летия создания мемориального комплекса Бильге-кагана и Тоньюкука, содержащего важнейшие памятники древнетюркской письменности.

Выступая на общеполитических дебатах Генконференции, Ж. Галиев также проинформировал высокую аудиторию о проводимой в Казахстане государственной политике по обеспечению поступательного развития в нашей стране сферы образования, науки и культуры и соответствующих положениях Послания Главы государства «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Как подчеркнул дипломат, со времен прохождения здесь Шелкового пути и периода расцвета Золотой Орды наша страна регулярно становилась одним из важных в глобальном масштабе перекрестков цивилизаций и межкультурного диалога. Неслучайно Казахстан стал инициатором Международного десятилетия сближения культур (2013-2022 гг.) в рамках Организации Объединённых Наций.

В этой связи, по инициативе Елбасы, в Алматы создан Международный центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, и в июне 2019 года Секретариат Организации и Правительство Казахстана подписали соглашение об условиях его работы.

Посол подчеркнул, что Казахстан последовательно участвует в международном сотрудничестве в различных отраслях образования, науки, культуры, развития телекоммуникаций, поощрения гендерного равенства. Он информировал Генконференцию ЮНЕСКО об обеспечении за последние десять лет бесплатного обучения в высших и средних специальных учебных заведениях Казахстана около 1000 представителей талантливой молодежи Афганистана, в том числе сотен девушек, которые могут получить востребованные в мирной жизни профессии.

В рамках Генконференции Казахстан поддержал резолюции по поддержке проекта ЮНЕСКО по поощрению культурно-гуманитарного взаимодействия стран вдоль Шелкового пути и по провозглашению 14 января Всемирным днем логики как важной научной дисциплины, в развитие которой большой вклад внес Аль-Фараби.

Кроме того, в рамках Генконференции состоялся форум министров культуры, в котором приняли участие более 120 руководителей профильных ведомств государств-членов ЮНЕСКО, в том числе министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова.

Генконференция также приняла Глобальную конвенцию о признании квалификаций высшего образования, которая укрепляет международно-правовые рамки для академической мобильности между различными регионами мира. Свой содержательный вклад в ее разработку внесли специалисты Министерства образования и науки Казахстана.

Казахстан является членом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с 22 мая 1992 года. Сотрудничество с ней координирует Национальная комиссия РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Наше государство является стороной 15 международных конвенций под эгидой ЮНЕСКО. В Реестр документального наследия «Память мира» вошли 3 казахстанские заявки, список всемирного наследия – 5, нематериального культурного наследия – 10, сеть биосферных резерватов – 11, календарь памятных дат – 23. В стране действуют 5 кафедр, 31 ассоциированная школа и 50 клубов ЮНЕСКО.