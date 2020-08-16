ЮНЕП: ученые предлагают менять рацион питания в пользу растительной диеты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Переход на диету, в которую входят в основном продукты растительного происхождения, например, зерно, бобовые, фрукты и овощи, принесет пользу не только здоровью человека, но и окружающей среде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Новости ООН».

Но пока большинство национальных рекомендаций по рациону питания не соответствуют такому подходу. Таковы выводы первого исследования, посвященного анализу национальных рекомендаций по питанию и их последствий для здоровья человека и окружающей среды. Этот анализ был проведен в 85 странах мира.

«Производство продовольствия оказывает самое разрушающее воздействие на окружающую среду, поэтому без изменения рациона питания в пользу растительной диеты, без введения ограничений в сфере землепользования, в добыче пресной воды и в биогеохимических потоках [в использовании удобрений], риски будут повышаться», - считают авторы исследования – ученые из университетов Оксфорда, Гарварда, Тафтса и Аделаиды. Его результаты были опубликованы в июле 2020 года под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Эксперты предлагают правительствам издавать более четкие рекомендации по ограничению употребления продуктов животного происхождения, в частности, говядины и молочных изделий.

«Диеты ... с небольшим содержанием фруктов и овощей и с высоким - красного и переработанного мяса... - представляют собой одну из самых серьезных угроз здоровью человека как в мире в целом, так и в большинстве регионов. Они приводят и к тяжелым экономическим последствиям, поскольку такие хронические болезни, связанные с нездоровым питанием, как сердечно сосудистые заболевания, рак и диабет второго типа, требуют дорогостоящего лечения», - говорится в докладе.

Сегодня на сельское хозяйство приходится около четверти всех выбросов глобальных парниковых газов. Серьезную озабоченность у ученых вызывает то, что рост доходов людей, - по крайней мере, до пандемии коронавируса – ведет к большему их пристрастию к говядине и молочным продуктам, производство которых является основным фактором выбросов CO2 и метана.

В ЮНЕП призывают ограничивать чрезмерное потребление продуктов животного происхождения и продуктов с высокой степенью обработки в более богатых странах и улучшать доступ к полноценному питанию в более бедных странах. Только так, по их мнению, можно повысить эффективность землепользования и сделать здоровую пищу более доступной во всем мире.

Представитель ЮНЕП Никлас Хагельберг напомнил, что уровень выброса парниковых газов во многом зависит от наших кулинарных предпочтений. По его мнению, одних рекомендаций правительств на этот счет и правил питания будет недостаточно. Сегодня необходима, как он подчеркнул, «четкая и последовательная стратегия, согласованная с сельскохозяйственной политикой страны».