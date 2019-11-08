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вчера 21:10
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Юная уроженка Алматы прошлась по красной дорожке фестиваля азиатского кино в Лос-Анджелесе
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ - Юная уроженка Алматы Софи Манасян прошлась по красной дорожке Всемирного Азиатского кинофестиваля в Лос-Анджелесе.
Об этом 11-летняя Софи, которая благодаря участию в шоу Lip Sync Battle Shorties на телеканале Nickelodeon стала популярной не только в Казахстане, но и среди сверстников в США, сообщила в своем аккаунте в Instagram.
«Всемирный Азиатский кинофестиваль 2019, на открытии было супер, увидимся на всех показах!», - написала девочка.
На красной дорожке она продемонстрировала платье одного из казахстанских дизайнеров.
Как сообщалось ранее, в фестивале принимают участие три казахстанские картины - «Казахское ханство: Золотой трон» Рустема Абдрашова, «Шыракшы»/«Хранитель» Ермека Турсунова, а также «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова.
Asian World Film Festival проходит с 6 по 14 ноября 2019 года в городе Лос-Анджелесе (США).
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