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Юная теннисистка Зара Даркен впервые пробилась в основу турнира среди взрослых

1 Ноября 2022, 17:00
Юная теннисистка Зара Даркен впервые пробилась в основу турнира среди взрослых
1 Ноября 2022, 17:00

Юная теннисистка Зара Даркен впервые пробилась в основу турнира среди взрослых

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юная казахстанка Зара Даркен, которая еще не имеет рейтинга во взрослом туре ITF и WTA, успешно преодолела барьер квалификации турнира серии ITF World Tennis Tour W15 в итальянском Соларино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В первом круге квалификации Зара нанесла поражение итальянке Джорджи Патти – 6:1, 6:2, а в финале квалификации уверенно обыграла еще одну местную теннисистку Камиллу Лерволино со счетом 6:1, 6:4. На старте основы воспитаннице актюбинской школы тенниса предстоит сразиться с 25-летней британкой Абигейл Амос, занимающей 1236 место в мировом рейтинге.

Интересно, что Зара в своей начинающейся взрослой карьере впервые заработала не только рейтинговые очки, но и призовые деньги. Материальное поощрение отсутствует на турнирах юниорского уровня и есть только на взрослых соревнованиях.


Фото: ktf.kz



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