Юная семейчанка завоевала Гран-при Национального песенного конкурса

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 11-летняя семейчанка завоевала Гран-при на Национальном песенном конкурсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

11-летняя Ырысгуль Кайратбекова выиграла Гран-при VII сезона Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы». В конкурсе «Бала дауысы», финал которого состоялся в Алматы, участвовали около 4 тысяч детей от 8 до 12 лет со всех уголков страны.

По информации организаторов, по итогам отборочного тура жюри определило 18 финалистов, для которых в период с 1 июня по 20 сентября были организованы занятия по вокалу и актерскому мастерству, фотосессия, съемка телевизионных роликов.

Финальные выступления детей оценивали популярные артисты казахстанской эстрады Али Окапов, Зарина Алтынбаева, Айри и Аян Бирбаев.

Третью премию конкурса присудили Максиму Скоробогатову из ЗКО, Халык Галамату из Туркестанской области, представителю Карагандинской области Исламу Кушенову. Обладателями второй премии стали Алсу Улуханова из Алматинской области и Дильназ Ежирова из Атырауской области. Юная финалистка София Балгазина, представлявшая г. Алматы, была удостоена первой премии.

Обладателем Гран-при 7 сезона стала Ырысгуль Кайратбек из Семея. Ырысгуль удостоена гранта на обучение в специализированной школе для одаренных детей Казахского национального университета искусств и путевки в Диснейленд.

Фото: baladauysy.kz