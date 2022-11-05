Юная казахстанская теннисистка выиграла первый титул во взрослом туре

5 Ноября 2022, 20:19

5 Ноября 2022, 20:19

Юная казахстанская теннисистка выиграла первый титул во взрослом туре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Воспитанница академии Team Kazakhstan, 17-летняя Аружан Сагандыкова стала победительницей турнира серии ITF World Tennis Tour W15 в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

В финале казахстанка в дуэте с Ю-Юн Ли (Китайский Тайбей) одержала волевую победу над Анастасией и Радой Золотаревыми из России 7:5, 3:6, 10:4. В одиночном разряде Аружан Сагандыкова дошла до четвертьфинала, где уступила сербке Наталии Сенич – 6:3, 1:6, 5:7.

«Я даже не могу описать свои эмоции, потому что я только что выиграла дебютный титул во взрослом турнире серии ITF. Сегодня для меня был, наверное, самый важный день сезона. Я смогла выиграть трофей, который очень хотела», - сказала после церемонии награждения Аружан Сагандыкова.

Титул в Анталье стал для Аружан первым во взрослом женском туре.

Ранее Аружан Сагандыкова впервые в карьере пробилась в четвертьфинал взрослого турнира в одиночном разряде. Во втором круге казахстанка разгромила шведку Юлию Локвист 6:3, 6:1.

Фото: пресс-служба Федерации тенниса РК