Юлия Путинцева вылетела с US Open-2024

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (32-е место в рейтинге WTA) проиграла итальянке Жасмин Паолини (5-е место) в третьем круге Открытого чемпионата США, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева уступила Паолини в двух сетах — 3:6, 4:6 — и завершила выступление на турнире.

Ранее на US Open-2024 Юлия Путинцева победила чешку Линду Носкову (25-е место) — 7:6, 6:4 и китаянку Ван Синьюй (40-е место) — 6:1, 7:6.

Перед Открытым чемпионатом США теннисистка из Казахстана сотворила сенсацию на турнире в Цинциннати (США), одержав победу над прошлогодней чемпионкой, американкой Кори Гауфф (2-е место) — 6:4, 2:6, 6:4. После этой победы Путинцева потерпела поражение от испанки Паулы Бадосы (29-е место) — 4:6, 4:6.