Юлия Путинцева учинила разгром на турнире в Гуанчжоу

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева (81-я ракетка мира) сыграла дебютный матч на турнире одиночного разряда в Гуанчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменка из Казахстана сыграла против японской теннисистки Сяоди Ю (213-я строчка WTA) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:0. Игра продлилась один час и 47 минут.

В следующем матче казахстанская спортсменка сыграет против 20-летней датской теннисистки Клары Таусон (76-я ракетка мира), которая обыграла чешку Линду Фрухвиртову.

Отметим, что встреча проходила на стадии 1/16 финала хардового турнира в Китае.