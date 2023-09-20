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    21:30, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Юлия Путинцева учинила разгром на турнире в Гуанчжоу

    Юлия Путинцева
    Фото: Sports.kz.

    Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева (81-я ракетка мира) сыграла дебютный матч на турнире одиночного разряда в Гуанчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Спортсменка из Казахстана сыграла против японской теннисистки Сяоди Ю (213-я строчка WTA) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:0. Игра продлилась один час и 47 минут.

    В следующем матче казахстанская спортсменка сыграет против 20-летней датской теннисистки Клары Таусон (76-я ракетка мира), которая обыграла чешку Линду Фрухвиртову.

    Отметим, что встреча проходила на стадии 1/16 финала хардового турнира в Китае.

    Теги:
    Спорт Теннис
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