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    18:06, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Юлия Путинцева сыграет в четвертьфинале турнира в Бирмингеме

    Юлия Путинцева
    Фото: ФТК

    41-я ракетка мира Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В матче второго круга казахстанка со счётом 6:3, 6:0 обыграла 47-ю ракетку мира украинку Ангелину Калинину.

    В 1/4 финала турнира Юлия встретится с победительницей матча между Кэролайн Доулхайд (США) и пятой сеяной на турнире Элисе Мертенс из Бельгии.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Юлия Путинцева Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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