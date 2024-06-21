Юлия Путинцева сыграет в четвертьфинале турнира в Бирмингеме

41-я ракетка мира Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В матче второго круга казахстанка со счётом 6:3, 6:0 обыграла 47-ю ракетку мира украинку Ангелину Калинину.

В 1/4 финала турнира Юлия встретится с победительницей матча между Кэролайн Доулхайд (США) и пятой сеяной на турнире Элисе Мертенс из Бельгии.