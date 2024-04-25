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    14:44, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Юлия Путинцева сыграет с восьмой ракеткой мира на турнире в Мадриде

    Юлия Путинцева
    Фото: ФТК

    Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (50 WTA) вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в столице Испании. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    На старте турнира Юлия обыграла китанку Юань Юэ (37 WTA) со счетом 6:2, 6:4. За 1 час и 27 минут игрового времени казахстанка реализовала четыре из семи брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку, ни разу не подав навылет.

    Во втором круге Ю. Путинцева сыграет с еще одной китаянкой, восьмой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Китай Путинцева Юлия Испания Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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