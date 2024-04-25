Юлия Путинцева сыграет с восьмой ракеткой мира на турнире в Мадриде

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (50 WTA) вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в столице Испании. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

На старте турнира Юлия обыграла китанку Юань Юэ (37 WTA) со счетом 6:2, 6:4. За 1 час и 27 минут игрового времени казахстанка реализовала четыре из семи брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку, ни разу не подав навылет.

Во втором круге Ю. Путинцева сыграет с еще одной китаянкой, восьмой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь.