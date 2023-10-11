Юлия Путинцева проиграла на турнире в Гонконге

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева (68-я ракетка мира) сыграла дебютный матч на турнире одиночного разряда в Гонконге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева провела игру с российской спортсменкой Анной Блинковой (37-я строчка WTA) и потерпела поражение в трех сетах с общим счетом 6:4, 2:6, 1:5, когда в третьем сете отказалась от продолжения игры из-за травмы. Встреча продлилась один час и 53 минуты.

По ходу игры Юлия исполнила одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки. Также казахстанка выиграла шесть очков и три гейма подряд.

Путинцева на данный момент является второй ракеткой Казахстана после Елены Рыбакиной.