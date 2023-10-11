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    19:44, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Юлия Путинцева проиграла на турнире в Гонконге

    Путинцева
    Фото: Sports.kz

    Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева (68-я ракетка мира) сыграла дебютный матч на турнире одиночного разряда в Гонконге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Путинцева провела игру с российской спортсменкой Анной Блинковой (37-я строчка WTA) и потерпела поражение в трех сетах с общим счетом 6:4, 2:6, 1:5, когда в третьем сете отказалась от продолжения игры из-за травмы. Встреча продлилась один час и 53 минуты.

    По ходу игры Юлия исполнила одну подачу навылет и допустила две двойные ошибки. Также казахстанка выиграла шесть очков и три гейма подряд.

     Путинцева на данный момент является второй ракеткой Казахстана после Елены Рыбакиной.

     

    Теги:
    Спорт Теннис
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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