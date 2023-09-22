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    19:43, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Юлия Путинцева победила в четвертьфинале WTA 250 в Гуанчжоу

    Юлия Путинцева победила в четвертьфинале WTA 250 в Гуанчжоу
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева (81-я ракетка мира) сыграла третий матч на турнире одиночного разряда в Гуанчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Путинцева провела игру с немецкой теннисисткой Татьяной Марией (48-я строчка WTA). Казахстанка одержала победу в трех сетах с общим счетом 6:4, 6:7, 6:0. Встреча продлилась два часа и 49 минут.

    В следующем матче казахстанская спортсменка сыграет против победительницы пары Магда Линетт (Польша) — Ребека Машарова (Испания), которые в данный момент проводят свою игру.

    Матч состоялся в рамках четвертьфинала хардового турнира в Китае.

    Теги:
    Спорт Теннис
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