Юлия Путинцева победила в четвертьфинале WTA 250 в Гуанчжоу

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева (81-я ракетка мира) сыграла третий матч на турнире одиночного разряда в Гуанчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева провела игру с немецкой теннисисткой Татьяной Марией (48-я строчка WTA). Казахстанка одержала победу в трех сетах с общим счетом 6:4, 6:7, 6:0. Встреча продлилась два часа и 49 минут.

В следующем матче казахстанская спортсменка сыграет против победительницы пары Магда Линетт (Польша) — Ребека Машарова (Испания), которые в данный момент проводят свою игру.

Матч состоялся в рамках четвертьфинала хардового турнира в Китае.



