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    22:22, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Юлия Путинцева остановилась в шаге от финала турнира в Китае

    Юлия Путинцева
    Фото: Sports.kz.

    Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (81-я ракетка мира) сыграла четвертый матч на турнире одиночного разряда в Гуанчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Путинцева провела игру с польской спортсменкой Магдой Линетт (27-я строчка WTA) и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 2:6, 3:6. Встреча продлилась один час и 16 минут.

    В финальном матче польская спортсменка сыграет против победительницы пары Грит Миннен (Бельгия) — Сю Ван Ван (Китай), которые сыграют свой матч 22-го сентября в 17:45 по времени Астаны.

    Матч состоялся в рамках полуфинала хардового турнира в Китае.

    Теги:
    Спорт Теннис
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