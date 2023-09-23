Юлия Путинцева остановилась в шаге от финала турнира в Китае

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (81-я ракетка мира) сыграла четвертый матч на турнире одиночного разряда в Гуанчжоу (Китай), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева провела игру с польской спортсменкой Магдой Линетт (27-я строчка WTA) и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 2:6, 3:6. Встреча продлилась один час и 16 минут.

В финальном матче польская спортсменка сыграет против победительницы пары Грит Миннен (Бельгия) — Сю Ван Ван (Китай), которые сыграют свой матч 22-го сентября в 17:45 по времени Астаны.

Матч состоялся в рамках полуфинала хардового турнира в Китае.