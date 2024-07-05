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    03:00, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Юлия Путинцева обыграла восьмикратную чемпионку турниров «Большого шлема»

    Юлия Путинцева
    Фото: ФТК

    Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева впервые в карьере вышла в третий круг Уимблдона. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Во втором круге казахстанка обыграла чемпионку Олимпийских игр 2020 года, восьмикратную победительницу турниров «Большого шлема» в парном разряде, чешку Катержину Синякову (36 WTA) - 6:0, 4:6, 6:2.

    Следующей соперницей Юлии станет победительница матча между Игой Швёнтек (1 WTA, Польша) и Петрой Мартич (85 WTA, Хорватия).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Юлия Путинцева Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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