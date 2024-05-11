Юлия Путинцева обыграла чемпионку US Open 2017

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (41 WTA) пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

В матче второго раунда казахстанка уверенно обыграла Слоан Стивенс (35 WTA) со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час и 15 минут. Юлия вышла вперед в личных встречах - 4:3.

31-летняя американка в 2017-м году стала победительницей Открытого чемпионата США.

В третьем круге «тысячника» казахстанка сыграет с первой ракеткой мира Игой Швентек.