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    19:24, 10 Май 2024 | GMT +6

    Юлия Путинцева обыграла чемпионку US Open 2017

    Юлия Путинцева
    Фото: ФТК

    Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (41 WTA) пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В матче второго раунда казахстанка уверенно обыграла Слоан Стивенс (35 WTA) со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час и 15 минут. Юлия вышла вперед в личных встречах - 4:3.

    31-летняя американка в 2017-м году стала победительницей Открытого чемпионата США.

    В третьем круге «тысячника» казахстанка сыграет с первой ракеткой мира Игой Швентек.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Путинцева Юлия Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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