Юлия Путинцева обыграла 8-ю ракетку мира на турнире в Мадриде

Юлия Путинцева (50 WTA) вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в столице Испании, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Юлия обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 7:5, 2:0. Во втором сете при счете 2:0 в пользу казахстанки Чжэн отказалась от продолжения игры из-за травмы. В третьем раунде казахстанка сыграет с американкой Каролин Долхайд.

На старте турнира Путинцева была сильнее еще одной китаянки Юань Юэ.