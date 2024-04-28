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    18:27, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Юлия Путинцева обыграла 8-ю ракетку мира на турнире в Мадриде

    Юлия Путинцева
    Фото: ФТК

    Юлия Путинцева (50 WTA) вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в столице Испании, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Юлия обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 7:5, 2:0. Во втором сете при счете 2:0 в пользу казахстанки Чжэн отказалась от продолжения игры из-за травмы. В третьем раунде казахстанка сыграет с американкой Каролин Долхайд.

    На старте турнира Путинцева была сильнее еще одной китаянки Юань Юэ.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Китай Путинцева Юлия Испания Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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