Юлия Путинцева завершила выступление на турнире в Австралии

12 Января 2023, 19:44

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юлия Путинцева завершила выступление на хардовом турнире в Хобарте (Австралия). В ¼ финала казахстанка уступила представительнице России Анне Блинковой – 3:6, 4:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

По информации championat.com, российская теннисистка Анна Блинкова (72-я в мировом рейтинге) обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (51-я в мировом рейтинге) в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Дэмейн Теннис-Центр».

Блинкова одержала победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. На счету Путинцевой два эйса, одна двойная ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11. Анна Блинкова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми возможных.

В полуфинале Блинкова сыграет с победительницей пары Лорен Дэвис (США) — Синьюй Ван (Китай). Турнир продлится до 14 января. Призовой фонд турнира составил $ 259 303.

Фото: www.sports.kz