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Юлия Путинцева завершила борьбу на Олимпийских играх
25 Июля 2021 10:26
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление в рамках Олимпийских игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Сегодня, 25 июля, она встречалась на корте с Надей Подороской из Аргентины. Однако доиграть встречу она не смогла.
Во втором сете Путинцева отказалась от продолжения матча.
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