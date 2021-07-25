Юлия Путинцева завершила борьбу на Олимпийских играх

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева завершила выступление в рамках Олимпийских игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Сегодня, 25 июля, она встречалась на корте с Надей Подороской из Аргентины. Однако доиграть встречу она не смогла.

Во втором сете Путинцева отказалась от продолжения матча.