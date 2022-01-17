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Юлия Путинцева завершила борьбу на Australian open-2022

17 Января 2022 15:44
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Юлия Путинцева завершила борьбу на Australian open-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Австралия в эти дни принимает престижный теннисный турнир «Открытый чемпионат Австралии». Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла пройти во второй круг соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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В первом матче соперницей казахстанки стала представительница Франции Хармони Тан. Встреча завершилась победой Тан со счётом 3:6, 3:6.

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#Спорт   #Теннис  
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