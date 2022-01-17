Новости
Юлия Путинцева завершила борьбу на Australian open-2022
17 Января 2022 15:44
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Австралия в эти дни принимает престижный теннисный турнир «Открытый чемпионат Австралии». Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла пройти во второй круг соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеАлександр Бублик с победы стартовал на Australian open Как развивается массовый спорт в Казахстане Елена Рыбакина стала двенадцатой ракеткой мира и вошла в историю
В первом матче соперницей казахстанки стала представительница Франции Хармони Тан. Встреча завершилась победой Тан со счётом 3:6, 3:6.
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстан понес вторую потерю за день на Australian Open-2022
- Александр Бублик с победы стартовал на Australian open
- Елена Рыбакина стала двенадцатой ракеткой мира и вошла в историю
- Казахстанская теннисистка впервые завоевала титул чемпионки турнира WTA 500
- Итоги спартакиады школьников по 5 видам спорта подвели в Павлодаре
- Как развивается массовый спорт в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047