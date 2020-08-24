Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA

ОГАЙО. КАЗИНФОРМ - В эти дни Огайо (США) принимает у себя турнир серии WTA Cincinnati Masters. В соревнованиях принимает участие представительница команды Казахстана по теннису Юлия Путинцева, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В первом матче Юлия Путинцева одержала победу над соперницей из Китая Чжан Шуай. Поединок закончился со счетом 6:4, 6:3. Юлия совершила два эйса и четыре двойные ошибки.

В следующем матче казахстанке будет противостоять соперница из Греции Мария Саккари.

Cincinnati Masters (в честь спонсора — Western & Southern Open) — профессиональный теннисный турнир, проводимый в августе в Мейсоне (Огайо, США) на хардовых кортах местного комплекса Lindner Family Tennis Center. С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около 6,7 миллиона долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 24 пары; а женский — к серии WTA Premier 5 с призовым фондом в около 2,9 миллиона долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 28 пар.