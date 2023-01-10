Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Хобарте

10 Января 2023, 16:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 51-я ракетка мира Юлия Путинцева одержала уверенную победу над американкой Клэр Лью, занимающей 59-ю строчку мирового рейтинга, в первом круге турнира WTA 250 Hobart International со счетом 6:2, 6:4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

По ходу матча, продолжавшегося 1 час и 34 минуты, Путинцева сделала три эйса и реализовала 3 брейк-пойнта, при этом ни разу не проиграв в геймах на своей подаче. Соперница казахстанки по второму кругу определится позже.

В Аделаиде на турнире серии WTA 500 Елена Рыбакина в паре с Анастасией Павлюченковой в первом круге со счетом 7:6(7:5), 6:2 обыграли Ангелину Габуеву из России и Ану Богдан из Румынии.

Фото: ktf.kz







