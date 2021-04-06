РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:44, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

    None
    None
    ЧАРЛЬСТОН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка с победы стартовала на турнире в США. В первом круге ей удалось обыграть 149-ю ракетку мира, британку Хэрриет Дарт со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Продолжительность встречи составила 2 часа и 3 минуты. За это время Путинцева совершила 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Дарт 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Во втором круге Путинцева сыграет с соотечественницей Зариной Дияс, которая в своём матче первого круга обыграла россиянку Наталью Вихлянцеву.
    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не смогла продолжить свой матч против американки Кэти Макнели. Первый сет завершился победой американки со счетом 6:4, а после Рыбакина приняла решение сняться с турнира из-за болей в желудке.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!