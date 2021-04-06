Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

ЧАРЛЬСТОН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка с победы стартовала на турнире в США. В первом круге ей удалось обыграть 149-ю ракетку мира, британку Хэрриет Дарт со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 3 минуты. За это время Путинцева совершила 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Дарт 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Во втором круге Путинцева сыграет с соотечественницей Зариной Дияс, которая в своём матче первого круга обыграла россиянку Наталью Вихлянцеву.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не смогла продолжить свой матч против американки Кэти Макнели. Первый сет завершился победой американки со счетом 6:4, а после Рыбакина приняла решение сняться с турнира из-за болей в желудке.