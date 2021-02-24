РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:32, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Аделаиде

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на турнире в Аделаиде (Австралия) под седьмым номером, вышла во второй круг, обыграв немку Лауру Зигемунд со счётом 6:4, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

    Юлия 1 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

    За выход в четвертьфинал Путинцева поспорит с австралийкой Сторм Сэндерс, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

    Во время пребывания на жёстком карантине перед Australian Open у Юлии возникли трудности — в её отельном номере бегала мышь. В первый раз теннисистка пожаловалась на грызуна ещё 16 января, после чего её переселили в другой номер, однако ситуация не изменилась.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:00
    Предприятия обрабатывающей промышленности уплатили в казну 2,7 трлн тенге налогов
    Сегодня, 10:59
    Новые модели авто будут производить в Костанайской области
    Сегодня, 10:54
    Возмещать инвестзатраты новому бизнесу в текстиле планируют в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!