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    21:20, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева вышла во второй круг престижного теннисного турнира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно стартовала на престижном турнире Уимблдон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В первом круге спортсменка встретилась с Цветаной Пиронковой (Болгария). Матч продлился два сета. Путинцева не испытала особых проблем, выиграв со счетом 6:3, 6:1.

    В следующем раунде она будет играть против лучшей в паре Алена Большова (Испания) - Паула Бадоса Хиберт (Испания).

    Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Ярослава Шведова получили лицензию для выступления на Олимпиаде в Токио.


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