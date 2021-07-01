Юлия Путинцева вышла во второй круг престижного теннисного турнира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно стартовала на престижном турнире Уимблдон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В первом круге спортсменка встретилась с Цветаной Пиронковой (Болгария). Матч продлился два сета. Путинцева не испытала особых проблем, выиграв со счетом 6:3, 6:1.

В следующем раунде она будет играть против лучшей в паре Алена Большова (Испания) - Паула Бадоса Хиберт (Испания).

Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Ярослава Шведова получили лицензию для выступления на Олимпиаде в Токио.