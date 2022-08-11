11 Августа 2022 09:07

Юлия Путинцева вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (46 место в рейтинге WTA) в матче второго круга турнира в Торонто (Канада) встретилась с испанкой Паулой Бадосой (3 место) и обыграла ее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Матч закончился неожиданной победой Юлии Путинцевой, которая выиграла первый сет со счетом 7:5 и вела во втором — 1:0, после чего ее соперница отказалась продолжать борьбу. В данном противостоянии явным фаворитом считалась Паула Бадоса.

Юлия Путинцева вышла в 1/8 финала.

Ранее по ходу турнира казахстанка обыграла в трех сетах канадскую теннисистку Катерину Себову (299 место) — 3:6, 6:2, 7:5.

Призовой фонд турнира в Торонто в этом году составляет $2 697 250. Победительница заработает $439 700 и получит 900 рейтинговых очков.

Фото: sports.kz











