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    00:29, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира в Портороже

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, в четвертьфинале соревнований серии WTA 250 в Словении нанесла поражение итальянке Лючии Бронцетти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

    44-я ракетка мира, казахстанка Юлия Путинцева, в четвертьфинале соревнований серии WTA 250 в Словении нанесла поражение итальянке Лючии Бронцетти, занимающей 167-е место мирового рейтинга, - 6:3, 6:2.

    За матч Юлия сделала пять брейков, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Лючия реализовала два брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток 1:0 в пользу казахстанки.

    В полуфинале турнира в Портороже Путинцева сыграет или с итальянкой Жасмине Паолини, или с румынкой Сораной Кырстей.

    Напомним, женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовали обновленную версию рейтинга лучших игроков мира. Юлия Путинцева занимает 33 место в рейтинге.

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