Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира по теннису в Стамбуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 51-я ракетка мира, казахстанка Юлия Путинцева, в четверть финале соревнований TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul нанесла поражение австралийке Айле Томлянович, занимающей 41-е место мирового рейтинга, со счетом 5:7, 6:2, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.

Во втором сете превосходство Ю. Путинцевой было подавляющим – временное сопротивление австралийки не помешало нашей теннисистке забрать партию - 6:2. В третьем сете Юлии было достаточно одного брейка, чтобы довести матч до победы.

За два часа матча казахстанка пять раз подала навылет, дважды ошиблась при подаче и сделала пять брейков. Счет личных встреч оппоненток стал уже 4:1 в пользу Ю. Путинцевой.

В полуфинале Ю. Путинцева сыграет или с россиянкой Анастасией Потаповой, или с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

