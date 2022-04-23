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    15:42, 23 Апрель 2022 | GMT +6

    Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира по теннису в Стамбуле

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 51-я ракетка мира, казахстанка Юлия Путинцева, в четверть финале соревнований TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul нанесла поражение австралийке Айле Томлянович, занимающей 41-е место мирового рейтинга, со счетом 5:7, 6:2, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.

    Во втором сете превосходство Ю. Путинцевой было подавляющим – временное сопротивление австралийки не помешало нашей теннисистке забрать партию - 6:2. В третьем сете Юлии было достаточно одного брейка, чтобы довести матч до победы.

    За два часа матча казахстанка пять раз подала навылет, дважды ошиблась при подаче и сделала пять брейков. Счет личных встреч оппоненток стал уже 4:1 в пользу Ю. Путинцевой.
    В полуфинале Ю. Путинцева сыграет или с россиянкой Анастасией Потаповой, или с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.


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