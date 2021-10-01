Юлия Путинцева вышла в полуфинал Astana Open WTA 250

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юлия Путинцева пробилась в полуфинал турнира Astana Open WTA 250, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

Казахстанка в четвертьфинальном матче сошлась с Анастасией Гасановой, с которой ранее никогда не пересекалась на кортах. Однако Гасанова вовсе не выглядела подарком для нашей теннисистки: во втором круге россиянка выбила из борьбы 77-ю ракетку мира, хорватку Аню Конюх, сообщает пресс-служба ФТК.

Соперницы начали игру задорно: в стартовых геймах обменялись брейками. Благодаря двум подряд двойным ошибкам на подаче Анастасии, Юлия ещё раз реализовала брейк-пойнт и вышла вперед. Однако в шестом гейме россиянка вернула потерянную подачу. Под занавес партии Путинцева смогла навязать свою игру оппонентке и взяла три розыгрыша, выиграв партию со счетом 6:3.

Во втором сете Гасанова продолжала атаковать, стараясь не ввязываться в длительные розыгрыши. В третьем гейме россиянке удалось взять подачу нашей теннисистки, однако, уже в следующем казахстанка сравняла счёт – 2:2. Обмен любезностями соперниц продолжился и в пятом гейме: Анастасия со второй попытки реализовала брейк-пойнт и дальше за счет своих активных действий взяла партию 6:4.

Решающий сет прошел полностью под диктовку Юлии, которая со старта сделала брейк и повела 3:0. Огонь в глазах россиянки окончательно погас в четвертом гейме, когда наша спортсменка вновь взяла подачу Анастасии и закрепила преимущество на своей. Противостояние, продолжавшееся 2 часа и 29 минут, завершилось со счетом 6:3, 4:6, 6:0.

Соперница Юлии по полуфиналу определится в поединке между 86-й ракеткой мира Ребеккой Петерсон из Швеции и 80-м номером мирового рейтинга Анастасией Потаповой из России.