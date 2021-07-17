Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Юлия Путинцева вышла в финал турнира WTA в Будапеште

17 Июля 2021, 22:20
Юлия Путинцева вышла в финал турнира WTA в Будапеште

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала очередную победу на турнире WTA 250 в Будапеште (Венгрия), чем гарантировала себе участие в финале соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сегодня казахстанская спортсменка по сумме трех сетов оказалась сильнее венгерской теннисистки Далмы Галфи — 6:2, 3:6, 6:2. За матч, который продолжался два часа и 17 минут, Путинцева сумела выиграть 15 из 25 геймов, при этом совершив семь двойных ошибок и одну подачу навылет.

В финале соревнований казахстанка встретится с победителем матча между украинкой Ангелиной Калининой и американкой Даниэль Роуз Коллинс.


Спорт   Венгрия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции